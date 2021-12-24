Son dakika... Dinar'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ercan Öztürk idaresindeki 32 K 2542 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Isparta kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Erkan Öztürk yaralandı.
Yaralılar, 112 ekiplerince, Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Dieğr kazada ise M.D. idaresindeki 03 LV 793 plakalı kamyon, Uluköy yakınlarında A.Z'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Kazada, yaralanan kamyon şoförü, sağlık ekiplerince Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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