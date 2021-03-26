Son dakika! Dink cinayeti davasında, 14 yıl sonra kamu görevlileri hakkında karar verildi - Son Dakika

Genel yayın yönetmeni olduğu Agos gazetesi önünde 19 Ocak 2007'de katledilen Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, yargılanan kamu görevlileri hakkında 14 yıl sonra hüküm verildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir bankadan çıktıktan sonra 19 Ocak 2007'de o zaman 17 yaşında olan tetikçi Ogün Samast tarafından 3 kurşunla vurularak katledilen Dink'in ölümü, toplumun büyük kesiminin tepkisine yol açtı.

Tetiği çeken Samast, Samsun'da yakalanırken cinayetin ardından yürütülen soruşturmada ilk olarak aralarında Samast'ın da bulunduğu 12'si tutuklu 18 sanık hakkında dava açıldı. Ogün Samast, Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 18 şüpheli hakkında 20 Nisan 2007'de iddianame hazırlandı.

Davaya ilişkin kararını 17 Ocak 2012'de açıklayarak cinayetten mahkumiyet kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü üyeliğinden ise sanıkları cezalandırmadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararının, "sanıkların atılı suçları, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği" gerekçesiyle bozulmasını istedi. Yargıtay'ın da bozma yönündeki kararının ardından dava, 17 Eylül 2013'te yeniden görülmeye başladı.

Soruşturma 2014'te hız kazandı

17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünden sonra tespit edilen FETÖ'cü savcıların dosyalardan el çektirilmesinin ardından hızlanan yargılama sürecinde ilk olarak soruşturmayı 2014'te savcı Yusuf Hakkı Doğan devraldı.

Savcı Doğan, soruşturma kapsamında o güne kadar dokunulmayan kamu görevlileri hakkında inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında, ilk olarak Hrant Dink'in öldürüldüğü tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olarak görev yapan Ali Fuat Yılmazer, ardından Ramazan Akyürek tutuklandı. Bu tutuklamaların ardından soruşturma dönemin jandarma görevlilerine de uzandı.

Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 26 kamu görevlisi hakkında 2. bir iddianame hazırlandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan, Ercan Gün ile eski jandarma görevlileri Muharrem Demirkale ve Hamza Celepoğlu'nun da bulunduğu jandarma mensuplarının da yer aldığı 51 sanık hakkında benzer suçlardan 3. iddianame hazırlandı.

9 sanık hakkında karar verildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 87 sanıklı davada, yargılamanın sürüncemede kalmaması için aralarında Ogün Samast'ın da bulunduğu 9 sanık hakkındaki dosya karara bağlanmak üzere ayırıldı.

Mahkeme heyeti 17 Temmuz 2019'da verdiği kararla, sanık Erhan Tuncel'i 99 yıl 6 ay, Yasin Hayal'i "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçundan 7 yıl 6 ay, Ogün Samast'ı ise "silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz'a 14 yıl 22 gün, Tuncay Uzundal'a 16 yıl 10 ay 15 gün, Ahmet İskender ile Ersin Yolcu'ya 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası veren heyet, sanıklar Salih Hacısalihoğlu ve Osman Hayal'in ise beraatine hükmetti.

Bu dosyada karar verilmesinin ardından aralarında Fetullah Gülen, eski emniyet müdürleri ve jandarma komutanları dahil 78 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Yapılan yargılamada firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Zekeriya Öz, Ekrem Dumanlı, Halil İbrahim Güven ve Mehmet Faruk Mercan dahil 13 sanık hakkında yakalama kararı verildi.

Mütalaada, cinayeti doğrudan FETÖ'nün işlediğine dikkat çekildi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde süren duruşmalarda sanıkların savunmaları, 50'yi aşkın tanığın ve müdahil Dink ailesi avukatlarının beyanı alındı.

Bu davaya ilişkin cumhuriyet savcısı, 14 Aralık 2020'de esas hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada, cinayetin doğrudan FETÖ tarafından yapıldığına dikkati çekildi.

Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisinin istihbarata iletildiği belirtilen mütalaada, hayati önem taşıyan bu istihbari bilgilerin, "F/4 Gizli Haber Raporları"na yansıtılmayarak kasten gizlendiği, cinayete dair tetikçi ismi ve detay bilgilerinin yer aldığı raporun, Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Daire Başkanlığı kayıtlarından yok edildiğine vurgu yapıldı.

Cinayet "araç suç"

Mütalaada ayrıca, "Sanık Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak angaje edildiği tarihten Hrant Dink cinayetinin gerçekleştiği 19 Ocak 2007'ye kadar Yasin Hayal'in elebaşı olduğu suç örgütünce geliştirilen Dink cinayeti tasarısı ve cinayeti işleyecek tetikçiler hakkında bilgi sahibi olan kamu görevlisi olduğu ancak yöneticisi olduğu FETÖ'nün amaçları doğrultusunda; Ergenekon, Balyoz gibi soruşturmaları başlatmayı amaç edinen örgütün bu amaçla 'amaç suç'un gerçekleştirilmesi için Dink cinayetinin 'araç suç' niteliğinde olduğu ve sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Coşgun Çakar ile cinayetin gerçekleşmesini bekledikleri" değerlendirmesi yer aldı.

Dink'in mutlak suretle öldürüleceği bilinmesine rağmen amaç suçun gerçekleşmesi için araç suç olan cinayetin gerçekleşmesinin beklendiğine vurgu yapılan mütalaada, genişletilen soruşturmalar neticesinde cinayetin, emniyet ve jandarma içerisinde yuvalanan FETÖ mensuplarının organizasyonuyla gerçekleştiği aktarıldı.

Ara karar gereği mahkemeye, celse arasında eski subay Muharrem Demirkale ve eski general Hamza Celepoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 sanık hakkında FETÖ'nün haberleşme amacıyla kullandığı ankesör kaydı bulunduğuna ilişkin belge geldi.

Mütalaanın verilmesinin ardından 2020 Aralık ayından 2021 Mart ayına kadar süren duruşmalarda sanıklar, mütalaaya karşı savunma yaptı.

26 sanığa ceza verildi

Son savunmaların da alınmasıyla birlikte bugünkü duruşmada kararını açıklayan mahkeme, 78 sanıktan 26'sının 3 yıl 4 ay ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Eski emniyet müdürleri Celalettin Cerrah ve Reşat Altay'ın da bulunduğu 39 sanıkla ilgili ise beraat, düşme ve davanın reddi yönünde karar veren mahkeme, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ve Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını, firari olmaları gerekçesiyle ayırdı.

Mahkeme heyeti, hükmünde, "Yapılan yargılama sonucunda, söz konusu cinayet eyleminin FETÖ/PDY'nin talimatları, örgütün amaç ve ideallerine uygun olarak mahkememiz dosyasında hüküm kurulan sanıkların iştiraki ile işlendiğine kanaat getirilmiştir." ifadesini kullandı.

FETÖ'nün talimatları ile örgütün amaç ve idealleri doğrultusunda Hrant Dink cinayetinin işlenmesine katkıları olduğunu dikkate alarak eski emniyet müdürü sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek ile dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı hakkında, "Anayasa'yı ihlal" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden heyet, sanıklar Ogün Samast, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender hakkında FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.