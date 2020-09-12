Son Dakika | Direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü öldü ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü öldü

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpıp alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- Yumurtalık yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 01 GJ 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından otomobilin bir anda alev aldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm otomobili saran alevleri yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasından sonra sürücünün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son Dakika

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