Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi - Son Dakika

Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
11.12.2020 14:03
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, otomobiliyle refüje çarpan öğretmen Abuzer Bakırcı (47) hayatını kaybetti.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçirip, otomobiliyle refüje çarpan öğretmen Abuzer Bakırcı (47) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi, Sanayi Merkez Karakolu önünde meydana geldi. Mustafakemalpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen Abuzer Bakırcı, 16 EAF 67 plakalı otomobiliyle evine giderken, trafik ışıklarında direksiyonda rahatsızlandı. Bakırcı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Abuzer Bakırcı'ya ilk müdahale yoldan geçen bir sağlık personeli tarafından yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kalp masajıyla Bakırcı'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ambulans ile Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bakırcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın, otomobilini kullanırken kalp krizi geçirdiği belirlendi.
- Bursa
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