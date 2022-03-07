Nevşehir'de, aracına bindiği sırada direksiyon başında kalp krizi geçiren 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi'ndeki ikametinin önünde bulunan aracına binen A.İ, birden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen A.İ'yi kurtaramadı.
Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan A.İ'nin cenazesinin yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Direksiyon başında kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü - Son Dakika