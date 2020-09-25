Son dakika haberleri! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı

Gelen son dakika haberlerine göre Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı Avcılar'da kaza sonucu bir kişi araçta sıkıştı Avcılar'da demir korkuluklara çarptıktan sonra aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı

Avcılar'da kaza sonucu bir kişi araçta sıkıştı

İSTANBUL - Avcılar'da demir korkuluklara çarptıktan sonra aracında sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza gece 00.45 sıralarında E5 yanyol Mustafa Kemal Paşa metrobüs durak karşısı Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. yönetimdeki 78 SS 982 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Uğur A. Araçta sıkıştı. Sürücünün yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi de yara almadan kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkarmak için çalışmalara başladı. Ekiplerin çalışması sonucu araçta sıkışan Uğur A. kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yanyolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son dakika haberleri! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı

Mustafa Kemal Atatürk, Avcılar, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 02:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir korkuluklarına çarpıp araçta sıkıştı - Son Dakika

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