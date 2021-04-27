Son dakika... Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Olay 17.00 saatlerinde Kemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Kemalpaşa istikametine seyir halindeki 35 ABH 096 plakalı otomobil sürücüsü Fatma Gözde K.direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kent güvenlik sistemi kameralarının direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin, sürücü araç içerisinde sıkıştı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Ambulansla yaralı olarak Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle İzmir-Kemalpaşa yolu bir süre ulaşıma kapandı. Yola dökülen yağ trafik polisleri ve vatandaşlar tarafından kumlanarak yol trafiğe açıldı.