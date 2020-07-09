Son Dakika: Dış ticaret beklenti anketi açıklandı - Son Dakika

İhracat beklenti endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte 83,5 oldu.

Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı üçüncü çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Buna göre; 2-18 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanan dış ticaret beklenti anketi sonuçlarına göre, ihracat beklenti endeksi 2020 yılı üçüncü çeyrekte 83,5 oldu. 100'ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı 3'üncü çeyreğindeki ihracata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koydu.

İhracat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan 100'ün üzerinde gerçekleşen gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ile ihracat sipariş beklentisi sorularına ait endeksler ihracat beklentisi endeksini pozitif etkilerken, 100'ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi sorularına ait endeksler negatif etkiledi.

2020 yılı 3'üncü çeyrekte ithalat beklenti endeksi 82,3 olarak gerçekleşti

İthalat beklenti endeksi, 2020 yılı üçüncü çeyrekte 82,3 oldu. 100'ün altında gerçekleşen endeks, 2020 yılı üçüncü çeyrekteki ithalata ilişkin azalış yönünde bir eğilim ortaya koydu.

İthalat beklenti endeksine dahil edilen sorulardan 100'ün üzerinde gerçekleşen ithalat beklentisi (gelecek 3 ay) ile ithalat birim fiyatı beklentisi (gelecek 3 ay) sorularına ilişkin endeksler, ithalat beklenti endeksini pozitif etkilerken, 100'ün altında gerçekleşen şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi ve ithalat sipariş düzeyi (son 3 ay) sorularına ilişkin endeksler negatif etkiledi.

(İHA)