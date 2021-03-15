Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(Avrupa Birliği)İki taraf için en verimli, yararlı iş birliği ancak tam üyelik modeli ile olur" - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "(Avrupa Birliği)İki taraf için en verimli, yararlı iş birliği ancak tam üyelik modeli ile olur"

15.03.2021 12:47
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, IPA fonların amacına değinerek, "Bu projelerin etkisi nedir?

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, IPA fonların amacına değinerek, "Bu projelerin etkisi nedir? Bu projelerin etkisi; insanımıza dokunmak, Avrupa kıtasını daha yeşil, daha sağlıklı kalkınmış ve dijital bir kıta yapmaktır. Bunun ötesi nedir? Biz tabii bu projeleri aynı zamanda AB üyelik sürecimizi üyelikle taçlandırmak için yapıyoruz. Bu projelerin ötesi Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğidir. Dolayısıyla Türkiye bu projeleri yaparken aynı zamanda AB üyelik hedefini de her zaman aklında tutmaya devam ediyor" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, aynı zamanda Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. Kaymakcı yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"2014-2020 döneminde de şu ana kadar 240 milyon avroluk bir fon kullanılması söz konusu. Çeşitli projelerden örnekler gördünüz. Bu projelerin etkisi nedir? Bu projelerin etkisi; insanımıza dokunmak, Avrupa kıtasını daha yeşil, daha sağlıklı kalkınmış ve dijital bir kıta yapmaktır. Bunun ötesi nedir? Biz tabii bu projeleri aynı zamanda AB üyelik sürecimizi üyelikle taçlandırmak için yapıyoruz. Bu projelerin ötesi Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğidir. Dolayısıyla Türkiye bu projeleri yaparken aynı zamanda AB üyelik hedefini de her zaman aklında tutmaya devam ediyor."

Avrupa Birliği'nin (AB) Mart veya Haziran zirvesinden sonra Türkiye-AB ilişkilerinde olması gereken olumlu gündemin tekrar başlayacağını ve iki tarafın da yararına önemli adımların atılacağını umduğunu belirterek, "AB ile en verimli çalıştığımız alan mali iş birliği diyebilirim. Mali iş birliğinin yanı sıra AB programlarına katılım da söz konusu. Türkiye şu an itibariyle 8 AB programı ve ajansına katılıyor. Bunların arasında tabii büyük olanlar var. Özellikle Erasmus gibi ve Ufuk 2020 yeni adıyla Ufuk Avrupa diyebiliriz. Türkiye özellikle Ufuk programlarında önemli adımlar attı. Buradan TÜBİTAK Başkanı'na da özellikle teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

AB Başkanı Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik ile daha yararlı ve anlamlı hale geleceğini belirterek, "Özellikle 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi sonrasında bir çok IPA projesinde ve birçok Birlik Programında kullanım yararlanma oranımızda sorunlarla karşılaşmaya başlamıştık ama son 2,5 yılda yaptığımız çalışmalarla Türkiye Ufuk 2020'den ve gelecekte de Ufuk Avrupa'dan en etkin şekilde yararlanacak. Programlara katılımımızı sadece 8 programla sınırlı tutmak istemiyoruz. 2021-2027 IPA III döneminde inovatif Avrupa, Tek Pazar, Sağlık, yatırım AB, Dijital Avrupa ve LIFE gibi yeni programlara da ilgili kurumlarımızın sahiplenmesiyle katılmak istiyoruz. Söylediğim gibi bu projeler bizim günlük yaşamımıza dokunuyor. Sanayimizi teknolojimizi ilerletiyor. Ama bunun da ötesinde bu projeler bizi diğer Avrupa ülkeleriyle diğer Avrupa kurumlarıyla birlikte çalışma ve ortak sorunlara ortak çözüm bulma konusunda bir araya getiriyor. Bunun ötesi bu projelerin ve diğer alandaki iş birliğinin en etkin şekilde tamamlanarak, Türkiye'nin AB üyeliğidir. Çünkü iki taraf için en verimli, yararlı iş birliği ancak tam üyelik modeli ile olur. Şu andaki iş birliğimiz sınırlı ama tam üyelik ile bu ilişkiler çok daha anlamlı ve yararlı hale gelecektir" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıya, AB Başkanı Kaymakcı'nın yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir de katıldı. - ANKARA

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: (Avrupa Birliği)İki taraf için en verimli, yararlı iş birliği ancak tam üyelik modeli ile olur

Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği, Türkiye, Europe, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: '(Avrupa Birliği)İki taraf için en verimli, yararlı iş birliği ancak tam üyelik modeli ile olur' - Son Dakika


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