Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 akademik yılı kapsamında başvuru yapacak adaylara yönelik online bilgilendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Büyükelçi Kaymakcı, yaptığı açılış konuşmasında bu burs programının Türk avrokratlığına giden yolda önemli bir adım olduğunu, başta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Jean Monnet bursiyerlerinin yaptıkları çalışmalarla ve üstlendikleri görevlerle Türkiye'ye çok önemli katkılar sağladığını ifade etti.

AB'nin fikir babası olan Jean Monnet gibi, Jean Monnet Bursu ile okuyan Türklerin de AB'li Türkiye'nin ve Türkiyeli AB'nin öncüleri olacağını kaydeden Kaymakcı, bu bursiyerlerin AB'nin geleceğini de şekillendirebileceklerini belirtti.

Uygulamaya konulduğu 1990 yılından bu yana 2 binden fazla kişinin faydalandığı Jean Monnet Burs Programı, Türkiye'nin en köklü ve en prestijli burs programlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) altında desteklenen programın 2021-2022 akademik yılı duyurusu kapsamında 160 civarında kişiye yaklaşık 5,6 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanıyor.

Program kapsamında burs almaya hak kazanacak bursiyerler, AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanına sahip olacak.

Avrupa Birliği, Türkiye, Bakan, Jean, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 13:08 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1721 yeni vaka tespit edildi Kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki hemşire hayatını kaybetti İntihar süsü verilen cinayette yasak aşk şüphesi: Eşimin mesajlaştığını gördüm "Kişiye özel" ilan açan Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevine son verildi Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Hatalı basım 100 TL'lik iki banknotu DMD hastası çocuğunun tedavisi için 250 bin TL'ye satışa çıkardı Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi
Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs suçüstü yakalandı         
19:35
Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir Prof. Dr. Naci Görür: Depremin yeri endişe verici, 7.2 büyüklükte deprem beklediğimiz fayı tetikleyebilir         
18:59
İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen İmamoğlu ile Taksiciler Odası yöneticileri arasında 6 bin taksi tartışması: Sesini yükseltme lütfen         
18:29
Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi Maske takması konusunda uyarılan kadın, hastanede terör estirdi         
17:52
Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Eski futbolcu Emre Aşık'ı öldürmek isteyen eşi Yağmur Aşık'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
17:41
Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü Maske denetiminde polisleri eniştesiyle tehdit eden kurye, çark etti: Eniştem Gebze'de servis şoförü         
16:19
Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak         
15:45
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı Merkez Bankası'nın rezervleri 1 milyar 869 milyon dolar azaldı         
14:51
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu         
12:12
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 19:42:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Jean Monnet bursiyer adaylarıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei