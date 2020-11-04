Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Libyalı temsilcilerle görüştü

Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Libya halkının önemli kesimini oluşturan Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcileriyle bir araya geldi. Kıran, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tuareg, Tebu ve Amazigler'in temsilcilerini ağırladıklarını ve istişarelerde bulunduklarını belirtti. Bakan Yardımcısı Kıran, "Libya'ya barış ve huzurun hakim olması, Libya topraklarının bütünlüğünün korunması için Türkiye üzerine düşen tarihi görevi ifa etmeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.

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