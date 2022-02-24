Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi

24.02.2022 21:59
Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına tepki gösterdi

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Önal, çevrim içi düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güçlendirilmiş Daimi Konsey toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Önal, "Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerinin tanınması kararını reddetmekle birlikte saldırıları da kınıyoruz." dedi.

Önal, saldırının bariz bir şekilde uluslararası hukuk ve Minsk Anlaşması'nın ihlali olduğuna işaret ederek bunun küresel ve bölgesel istikrarla güvenliğe tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Bakan Yardımcısı Önal, Kırım ve Donbas da dahil uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğinin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ve bunu desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Önal, Rusya'yı "hukuksuz saldırıyı" durdurmaya, diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırdıklarını kaydederek "Helsinki Nihai Senedi, Paris Sözleşmesi ve İstanbul Belgesi de dahil olmak üzere AGİT taahhütlerimizi yerine getirmenin tam zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bu krizin barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Önal, Ukrayna Özel Gözlem Misyonunun rolünün ve gözlemcilerin güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladı.

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Sedat Önal, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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