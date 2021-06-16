Son dakika... Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Önal ve Yunan mevkidaşının görüşmesine ilişkin fotoğraf yer aldı.

Açıklamada, Önal'ın yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Dışişleri Bakanları Toplantısı dolayısıyla Antalya'yı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile ekonomik ve ticari konulara ilişkin istişareleri sürdürdüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 15 Nisan'da Ankara'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasında ekonomik ve ticari alanlarda pozitif bir gündem geliştirilmesi yönünde mutabık kalmıştı.