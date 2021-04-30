Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la telefonda görüştü
30.04.2021 00:45
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Atmar'ın görüşmesinde Afgan barış süreci ele alındı.
Türkiye, Afganistan'da barış süreci için Birleşmiş Milletler (BM) ve Katar ile eş güdüm halinde Afgan taraflarla temaslar yürütüyor.
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