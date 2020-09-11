Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AP'de konuştu: "AB'nin sınırları Yunanistan'dan değil Türkiye'den başlar" - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AP'de konuştu: "AB'nin sınırları Yunanistan'dan değil Türkiye'den başlar"

Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda video konferans yoluyla konuştu.

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AP'de konuştu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nda video konferans yoluyla konuştu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerdeki duruşunu anlatan Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözü kapalı destek veren AB'yi eleştirerek, "AB'nin sınırları Yunanistan'dan değil Türkiye'den başlar" dedi.

Resmi temaslar kapsamında Senegal'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komisyonu'nun Doğu Akdeniz konulu oturumuna video konferans yoluyla bağlanarak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını anlattı. Uluslararası hukuka ve Kıbrıs Türklerinin adil paylaşımdan yararlanması temelinde hareket edildiğini bildiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu krizde diplomasi yoluyla çözüm bulunması için şartsız olarak diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz ön şartsız diyaloğa hazırız. Eğer Yunanistan da hazırsa görüşelim diyoruz. Türkiye'nin pozisyonu uluslararası kurumlarına kararına uygundur. Uluslararası hukuka göre adacıklar ülkeler arasında deniz haklarında belirleyici olamaz. Ancak Yunanistan bu duruma karşı genişlemeci bir yaklaşımla her adacığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dahilinde ilan etmeye çalışmaktadır. Almanya ve AB temsilcileri özellikle de Almanya Başbakanı Angela Merkel bizden diplomasiye son bir şans tanımamızı istediler. Bizde son bir iyi niyet göstergesi olarak, planlanan faaliyetlerimizi kamuoyuna rağmen ciddi bir karar ile askıya aldık. Türkiye ve Yunanistan Alman temsilcilerin de katılımı ile birkaç toplantı düzenledi. Ağustos'ta bir açıklama yayınlanması konusunda karar verdik. Fakat Yunanistan açıklamanın yayınlanmasından çok kısa bir süre önce anlaşmadan geri çekildiğini ifade etti. Yunanistan işbirliğine ve diyaloğa açık olmadığını söyleyebilirim. Herkes Yunanistan'ın son dakika anlaşmadan geri çekilmesi nedeni ile şaşkına döndü. Yunanistan, burada inanılırlığını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu AB'nin Doğu Akdeniz krizinde arabulucu olmak yerine taraf olmayı tercih ettiğini belirterek, "AB bu olayda çekişmede taraf haline gelmiştir. Tarafsanız nasıl arabulucu olabilirsiniz? AB'nin bu konuda Adalet Divanı'nın bizzat kendi kararıyla yetkisi olmadığı görünmektedir. AB kendi hukukuna artık sadık davranmamaktadır" dedi.

AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs'a verdiği desteği de eleştiren Çavuşoğlu, "AB'nin dayanışma prensibini anlıyoruz ancak bu prensip adına egemenlik haklarımız hiçe sayılamaz. Yunanistan ve Kıbrıslı Rumları körü körüne desteklemek yerine AB kendinden bekleneni yapmalıdır. AB'nin sınırları Yunanistan'dan başlıyor deniyor. Hayır. AB'nin sınırları Türkiye'den başlar. Bunu sığınmacı kriziyle açıkça gördük" ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan AP üyelerinin Türkiye'yi hedef alan sözlerine cevap veren Çavuşoğlu, "Neden var olan kaynaklar adil paylaşılmıyor? Başkan Erdoğan'ın da belirttiği gibi kaynakların adil dağılımına hizmet edecek diyaloğa hazırız. Birisi Yunanistan'a adil paylaşımı neden reddettiğini sorabilir mi? BM bünyesinde neden bir komisyon kurulmuyor? İkili görüşmelerimizde Yunan Bakan Kıbrıslı Türklerin haklarını kabul ediyor ama iş karara varmaya gelince yanaşmıyorlar" dedi.

Bir AP üyesinin Ayasofya'nın cami yapılmasına ilişkin eleştirisine cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayasofya yüksek yargı tarafından aslında ait olduğu üzere vakıflar hukuku kapsamında aslına döndürülmüştür. Tüm inançlardan her ziyaretçinin ziyaretine açık olmaya devam etmektedir. İnsanlık mirası boyutunda sorumluluklarımızın farkındayız" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 00:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu AP'de konuştu: 'AB'nin sınırları Yunanistan'dan değil Türkiye'den başlar' - Son Dakika


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