Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ata Beyit Anıtı'na çelenk koydu - Son Dakika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki resmi ziyareti kapsamında, Çüy bölgesinde bulunan Ata Beyit Anıt Mezarlığını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un mezarını ziyaret etti.