Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Yukarı Karabağ'ı görüştü
15.10.2020 19:29
Son dakika habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, "Yukarı Karabağ" konusunu ele aldı.
Son Dakika Tarım işçilerini taşıyan minibüs, otomobille çarpıştı! Yolda can pazarı yaşandı Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor İspanyol golcü Roberto Soldado: Fenerbahçe, Real Madrid'e benziyor Fransa ve Almanya'dan Doğu Akdeniz suçlaması! Türkiye'ye yaptırım bir hafta süre verildi Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Mehmet Sepil, Göztepe'nin hisselerini satacak: Görüşmelerimiz devam ediyor