Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Bahreyn'in ilişkilere dair her konuyu diyalogla ele alma konusunda mutabık olduğunu ve istişarelerin artacağını belirterek, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aldığı seyahat tedbirlerine ilişkin, "Kısıtlamalar oldu. Bahreyn de yaptı, biz de yaptık. Biz artık özellikle vize konularında salgın öncesi döneme dönmek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, görüşmelerin ardından Bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Bahreynli mevkidaşı Zeyyani'yi Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, görüşmelerde ilişkilerin yeniden canlanması için ortak irade gösterdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, çevrim içi düzenlenen Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin dönem başkanlığının bugün Bahreyn'e devredildiğini de belirterek, iki yıldır bu görevi sürdüren Türkiye'nin, Bahreyn'in dönem başkanlığındaki önceliklerine elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Nevşehir'in 2022 yılında AİD Turizm Başkenti ilan edilmesinden dolayı da Zeyyani'ye teşekkür eden Çavuşoğlu, tüm ülke temsilcilerini kendisinin de Nevşehir'e davet ettiğini anlattı.

"Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesinden mutluluk duyuyoruz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle tarihi ve kültürel bağlarına dikkati çekerek, "Son zamanlarda Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve gelişmeye başlamasından dolayı biz Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz. Çünkü Körfez bölgesinin huzuru, istikrarı hepimiz için önemlidir ve kardeş ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesi hepimizi sevindirmiştir." diye konuştu.

Zeyyani ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, iki ülkenin düzenli istişare içinde olma konusunda mutabık kaldığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Aramızdaki her konuyu diyalogla ele alma konusunda mutabıkız, irademiz var." şeklinde konuştu.

Ekonomik iş birliğini geliştirmek istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, Kovid-19 salgınına rağmen ticaret hacminde artış olduğunu ve bunu daha yüksek düzeylere ulaştırmak konusunda da hemfikir olduklarını anlattı.

Çavuşoğlu, iki ülkenin savunma sanayii alanındaki iş birliğini arttırmak istediğini de vurgulayarak, Kovid-19 salgınının ilk günlerinde Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle gösterdiği dayanışmaya dikkati çekti.

Türkiye'nin şehir hastaneleriyle, sağlık altyapısıyla bu alandaki iş birliğine hazır olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, sağlık ve sağlık turizmi alanında iş birliğini daha da geliştirmek istediklerine işaret etti.

Çavuşoğlu, hizmet kalitesi ve fiyat açısından Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının Körfez ülkelerinin vatandaşları için Avrupa ülkelerine nazaran daha uygun olduğunu belirtti.

"Vize konularında salgın öncesi döneme dönmek istiyoruz"

Salgın sürecinde seyahatlere yönelik tedbirler alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Kısıtlamalar oldu. Bahreyn de yaptı, biz de yaptık. Biz artık özellikle vize konularında salgın öncesi döneme dönmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin soru üzerine, eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmelerden hemen sonra, Bahreyn'in vize konusunda Türk vatandaşlarına yönelik kolaylaştırıcı tedbirler aldığını aktararak, "Tabii ki bu salgın hepimizin elini kolunu zamanla bağlıyor. Ama arzumuz salgın öncesi normal döneme dönebilmek. O konuda da Bahreyn'in de gerekli adımları atacağından hiç şüphemiz yok. Tekrar çok teşekkür ediyoruz iyileştirici tedbirlerden dolayı." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, bölgedeki gelişmelerin her iki ülkeyi de etkilediğini ve bu konularda daha sık temas içinde olacaklarına dikkati çekerek, Bahreyn'le üst düzey temasların artacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife'yi Türkiye'ye davet ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Sayın Kralı da ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız." dedi.

(Bitti)