Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel'de - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel'de
22.03.2021 18:20
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Brüksel'deyiz" ifadelerini kullandı.
-İHA-
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