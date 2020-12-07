Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda konuştu: (2)

07.12.2020 14:21
Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin ya "kazan kazan" anlayışıyla devam edeceğini, ya da iki şımarık üyenin etkisiyle alınan haksız kararlarla gerileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye ilişkilerinin ya "kazan kazan" anlayışıyla devam edeceğini, ya da iki şımarık üyenin etkisiyle alınan haksız kararlarla gerileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından, Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Çalıştaydaki oturumda, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeler AB zirvesine giden süreci ne şekilde etkiler?" sorusunu cevaplayan Çavuşoğlu, deniz yetki alanlarıyla ilgili AB'nin bir otorite olmadığını vurguladı.

Bunun Türkiye'nin dile getirdiği siyasi bir söylem olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, Avrupa Adalet Divanının, Slovenya ile Hırvatistan arasındaki ihtilaflarda AB'nin bu konuda bir otorite olmadığı yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Burada yetkinin Uluslararası Adalet Divanı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "AB, 'Uluslararası Adalet Divanına bunu niye götürmek istemiyorsunuz' diye bize soruyor. Yunanistan öyle bir kampanya yapıyor ki gidip ağlıyor. Oysa biz kendilerine şunu söyleyince şaşırıyorlar. Biz önce Uluslararası Adalet Divanına götürebilmemiz için Yunanistan ile aramızda ön anlaşma imzaladık. Yunanistan bu konularda Uluslararası Adalet Divanının yetkilerini tanıyor mu? Hayır, tanımıyor. Deniz yetki alanları, hava sahası ve silahsızlandırılmış adaların statüsüyle ilgili konularda Uluslararası Adalet Divanının yetkilerini tanımıyor." diye konuştu.

"AB, Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım"

Bunu söyleyince AB'nin şaşırdığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Neden çünkü biliyor ki oraya gidince onların o maksimalist taleplerinin ihtilafına kararlar çıkacak. Libya ile bir anlaşma imzaladık. Yunanistan'ın o maksimalist taleplerini Sevilla haritasına göre kabul etseydi, Libya'nın yaklaşık 62 bin kilometrekarelik bir kıta sahanlığı alanı olacaktı. Bizim anlaşmamızla beraber 101 bin küsur oldu. Yani 40 bin kilometrekarelik daha fazla alan elde etti. Niye çünkü biz paylaşımdan yanayız. AB, Türkiye ile ilişkilerde bir karar vermesi lazım. ya dürüst bir ara bulucu olarak sorunların çözümüne katkı sağlayacak, diğer terörle mücadele, göç, gümrük birliği, vize serbestisi birçok alanda iş birliğimizi kazan kazan anlayışıyla devam ettireceğiz ya da iki tane şımarık üyenin (Fransa da bunları çok destekliyor) etkisiyle haksız bir şekilde kararlar alacak, gerginlik devam edecek. Bu kararların da yaptırım veya başka ne olursa olsun sorunların çözümüne bir katkısı olmayacak. Ne Kıbrıs sorununun çözümüne ne de Doğu Akdeniz meselesinin halledilmesi doğrultusunda herhangi bir katkısı olmayacak, tam tersine işler tersine gider."

"Yunanistan'la biz diyalogdan yanayız"

Yunanistan ile diyalogdan yana olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, öncesinde görüşmeleri başlatmak için adım attıklarını, hatta Yunanistan ile ortak açıklama konusunda mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Bu açıklamayı yapmalarına saatler kala Yunanistan'ın apar topar gidip Mısır ile bir anlaşma imzaladığına dikkati çeken Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir keresinde Merkel'in ricasıyla olmak üzere iki defa gemimizin oraya gitmesini biraz erteledik. İkincisinde ise bakım için gemi Antalya Limanı'na geldi ama neticede faaliyetler durdu. Bu dönem, her ikisi de diplomasi için bir fırsattı ama Yunanistan tam tersine provokatif adımlarını devam ettirdi. Gerek silahsızlandırılmış adalara silah gönderme, gemilerin gönderilmesi gibi tatbikatlar vesaire bizim gemilerimizin taciz edilmesi. Diğer taraftan Oruç Reis gemisi bu bölgede çalışmalarını tamamladı ve Antalya Limanı'na döndü. Yunanistan, gemi buradayken 'biz herhangi bir görüşmeye yanaşmayız, halkımız bu konuda bizi affetmez' diyor. Şimdi gemi durdu, bazı ülkelerin ara buluculuğu var. Yunanistan şimdi başka bahanelerle görüşmeye gelmiyor. Kendine güvenen ülke görüşmeye gelir."

AB'nin sorunun çözümü için Yunanistan'a koşulsuz destek vermeyi bırakarak, Yunanistan ile Rum kesimine de tavsiyelerde bulunması gerektiğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin dürüst bir ara bulucu olması lazım, saygın bir örgüt olması için." ifadesini kullandı.

"AB, Avrupa'yı birleştirmek için kuruldu"

AB'nin, demir çelik anlaşmasıyla ekonomik çıkarlar etrafında Avrupa'yı birleştirmek için kurulduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyinde, bugün uluslararası hukuk, insan hakları ve demokrasinin temelinde ilişkilerin geliştirilmesinin sözde kaldığını dile getirdi.

AB ve AB ülkelerini Türkiye gibi aklıselim içinde hareket etmeye çağıran Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Madem uluslararası hukuku hem temel ilke olarak ilişkilerde ortaya koyuyorsun hem de bunun dünyada savunucu rolünü üstleniyorsun. Hem de diğer taraftan Yunanistan'ın hukuksuzluğuna koşulsuz destek veriyorsun. Bu olmaz. Biz AB ile de tüm Doğu Akdeniz ülkeleriyle de komşumuz Yunanistan ile de ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde götürmek istiyoruz. Pozitif gündem yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz Çalıştayı'nda konuştu: (2) - Son Dakika


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