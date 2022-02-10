Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin, bu sürecin Azerbaycan'da herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını, tam tersine Azerbaycan'ın bu süreci desteklediğini, Türkiye olarak Azerbaycan ile koordine etmeden, istişare etmeden herhangi bir adım atmadıklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, TRT Haber canlı yayınında dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, İslam düşmanlığının Fransa'da bir devlet politikası haline geldiğini vurgulayarak "Nerede kaldı değerler? İnsan hakları nerede kaldı? Avrupa Konseyi de ses çıkaramadı, 47 ülkeden bahsediyorum. Avrupa Konseyinin tanımı 'demokrasinin, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün evidir'. Bu cümleyi yüzlerce, binlerce defa hepimiz tekrar ettik. Herkes konuşmasının bir yerinde bunu söyler. Nerede kaldı? Yani Fransa'nın yaptıkları az mı insan hakları ihlallerinde?" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'la "İki devlet, tek millet" olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Yeri geldiği zaman da bir devlet gibi davranmasını biliyoruz. Karabağ Zaferi böyle bir anlayışla, böyle bir duyguyla, böyle bir kararlılıkla, elde edildi. Karabağ Zaferi'nden sonra da Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz çok farklı bir boyuta geldi, tam bir müttefiklik." dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme sürecine ilişkin, bu sürecin Azerbaycan'da herhangi bir rahatsızlık yaratmadığını, tam tersine Azerbaycan'ın bu süreci desteklediğini, Türkiye olarak Azerbaycan'la koordine etmeden, istişare etmeden herhangi bir adım atmadıklarını söyledi.

Azerbaycan'ın da Türkiye'nin Ermenistan'la doğrudan temas içinde olmasını tercih ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, " Güney Kafkasya'da bu problem Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi ile sonlandırıldı. Bundan sonra barış olması lazım, iş birliği olması lazım. Bölgede önemli projeleri hayata geçirerek bölgenin ekonomik kalkınması için birlikte çalışmamız lazım. Bunun için de tüm ülkelerin aynı anlayış içinde olması lazım. Herkesin bu sürecin içinde olması lazım, Ermenistan da dahil. Karabağ Zaferi'nden bir de fırsat var, bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'la normalleşme görüşmeleri

Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki normalleşme için özel temsilcilerin atandığını, ilk görüşmenin Moskova'da gerçekleştirildiğini hatırlatarak ikinci görüşmenin ise 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını belirtti.

Azerbaycan'ın Ermenistan'la artık kalıcı bir barış istediğini kaydeden Çavuşoğlu, kalıcı bir barış anlaşmasının herkesin yararına olacağını, Zengezur Koridoru dahil, kara yolu ve demir yolu projelerinin hayata geçirilmesinin bölgeyi kalkındıracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dış politika çalışmaları çerçevesinde ara ara telefonda görüştüğünü, bilgi arz ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretinin programda olduğunu söyledi.

İkili ilişkilerde karşılıklı çıkar ve yararın gözetildiğini kaydeden Çavuşoğlu, ilişkilerin iyi olmasının her iki tarafa da faydasının olduğunu belirterek "Geçmişte şu oldu bu oldu istemediğimiz tutumlar oldu, olabilir, geçmişte başka ülkelere de oldu, oluyor yani olabilir derken yani bunları görmezden geliyor, yok sayıyoruz anlamında değil. Uluslararası ilişkilerde oluyor bu. İki ülke ilişkilerini artık düzelterek dostane götürmek istiyorsan bunda ne mahsur var? Ömür boyu düşman mı kalacaksın? Önemli olan burada samimiyet." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yatırımcılar için fırsatlar sunduğunu aktararak şöyle devam etti:

"Bunun ayıp olduğunu söyleyenleri ben anlamıyorum gerçekten. Türkiye'de farklı ülkelerden yatırımcıların gelmesi ayıp bir şey mi? Türkiye'de en büyük yatırımcı ülke kim biliyor musun? Hollanda. En son 27 milyar dolardı. Hiç kimse Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımlarını tartışıyor mu? Neyi tartışıyorsunuz? Katar'dan geldiği zaman niye tartışıyorsunuz?

Fransa'yla Eurosam imzaladık ortak savunma sanayisi yatırımı, Türkiye'de üretim. Kimse rahatsız oluyor mu? BAE, bu fırsatları görüp yatırım yapmak istiyorsa sermaye getirmek istiyorsa bundan neden rahatsız olalım?

Ben gittiğim zaman orada (BAE) ilk toplantımı kiminle yaptım, iş insanlarımıza yaptım. Son derece başarılı iş insanlarımız var. Onlar da ilişkilerin normalleşmesinden son derece memnunlar.

Ciddi yatırımlarımız var bizim, Türk firmalarının çok ciddi yatırımları var. Her sektörde ciddi yatırımları var. Orada da çünkü fırsatlar var. İş insanı, şirketler nerede bir fırsat varsa değerlendirir, oraya gider yatırımını yapar, bizim görevimiz de bunun önünü açmak, önündeki engelleri kaldırmak."

Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve kendisini Antalya Diplomasi Forumu'na davet ettiğini hatırlatarak Blinken'ın Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini aktardı.

F-35 konusuna değinen Çavuşoğlu, "F-35 konusunda geldiğimiz nokta malum. Bu işlerde devran döner, değişir. Değişeceğine de inanıyorum ve Türkiye'nin şu süreçlerde de önemini herkes daha fazla görmeye başladı. Türkiye kadar güvenilir bir dost ve müttefik bulunmaz. O yüzden herkesin de Türkiye'ye bu şekilde yaklaşması gerekiyor." dedi.

Çavuşoğlu, başka seçenekler üzerinde durulması gerektiğini belirterek yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda görüşmelerin olumlu bir şekilde seyrettiğini söyledi.

ABD ile eskisine göre retorik bakımdan bir gerginliğin olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, daha sakin ve yoğun bir diyaloğun mevcut olduğunun altını çizerek bunu somut adımlara dönüştürmek gerektiğini ve karşılıklı ziyaretler kapsamında bakan yardımcıları düzeyinde temasların olacağını ifade etti.

Antalya Diplomasi Forumu'nda uluslararası sistemin reforme edilmesi de tartışılacak

Gelecek ay düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında da konuşan Çavuşoğlu, oldukça geniş çaplı bir katılım beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Şu ana kadar katılımını teyit eden lider sayısı 13-14 civarında oldu. Bakan düzeyinde ise katılımcı sayısı 53 bakan, 7 bakan yardımcısı oldu. 40'tan fazla uluslararası örgütün temsilcisi var. Şimdi Atlantik Konseyi'nden tutun Doha Forum'una kadar, Singapur'daki think-tank'dan, Meksika'dakine kadar, üniversitelerden birçok foruma kadar Avrupa'da Münih Güvenlik Forumu'na kadar birçok Antalya Diplomasi Formu'nun müdahil olan yani aynı şekilde kurulan think-tank ve forumların iş birliği yapmak istemesi işin güzel olan tarafı."

Antalya Diplomasi Forumu'nda bölgesel ve teknik konuları içeren programların mevcut olacağını kaydeden Çavuşoğlu, her kesimin davet edildiği bir forum olduğunun altını çizerek "Uluslararası sistemin reforme edilmesi, yönetişimin gözden geçirilmesi de konular arasında. Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi 'Daha adil bir dünya mümkün'. Bu mümkünse nasıl olacak, ne yapmamız lazım? Tüm bunlar tartışılacak. Bir gün öncesinde de Ara Buluculuk İstanbul Konferansı'nın yanı sıra büyük olasılıkla Astana Dışişleri Bakanlığı Toplantısı'nı da burada gerçekleştireceğiz. Rusya teyit etti, İran'dan şu an haber bekliyoruz." dedi.

Ermenistan, İsrail, Mısır gibi birçok farklı ülkeden katılımcının davet edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, amaçlarının herkesin sesinin duyulduğu bir forumu gerçekleştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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