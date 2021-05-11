Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , İdlib 'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'de şehit olan asker için başsağlığı diledi - Son Dakika

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması