Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

07.05.2021 22:43
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Son dakika haberler... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi'nde namaz kılanlara yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. İsrail'in mübarek ramazanda ibadet eden masumları hedef alması insanlık dışı bir olay." ifadelerini kullandı.

Yaralılara şifa dileyen Çavuşoğlu, "Filistin halkının haklı davasının her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Namaz, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya bu akşam yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum' - Son Dakika


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