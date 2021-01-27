Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşı Coveney ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşı Coveney ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

27.01.2021 21:25
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşı Coveney ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, yeni adıyla "istişari görüşmeler" diye nitelendirerek görüşmelerin 61.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri, yeni adıyla "istişari görüşmeler" diye nitelendirerek görüşmelerin 61. turunun son derece olumlu bir ortamda gerçekleştiğini, sorunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmanın, iki komşu arasında en azından tansiyonun düşmesine ve belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulunmasına faydalı olacağını söyledi.

Çavuşoğlu ile İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Bakanlıktaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Beş yıldır yapılamayan 'istişari görüşmeler', eski adıyla 'istikşafi görüşmeler' pazartesi günü İstanbul'da gerçekleşti. Bu toplantıda, fotoğrafta da gördünüz, heyetlerimiz bulundu her iki taraftan da. Arkadaşlarımız daha sonra bize anlattılar, son derece olumlu bir ortamda toplantı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, toplantının 61. turunun gerçekleştiğini hatırlatarak "60 turda görüşülen konuları arkadaşlarımız gözden geçirdi. Daha önce ne görüşüldüyse, bunlar bu toplantıda da görüşüldü. Tabii bir toplantıda bir veya sorunların hepsinin çözülmesi beklenmez. Tekrar başlaması önemliydi ve tabii, ev sahipliği sırası şimdi Yunanistan'da. En kısa zamanda tarih de belirlenecek, bir sonraki toplantı Yunanistan'da gerçekleşecek. Bunun devam etmesi tabii, bizim arzumuz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülkenin anlaşamadığı konuların eskiden beri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunların nasıl çözüleceği konusunda istişarelerde bulunmak iki komşu arasında en azından tansiyonun şimdilik düşmesine ve de belki ileride bu sorunlara kalıcı çözüm bulma konusunda faydalı olacaktır." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin başından beri bu toplantılara katıldığını ve iki ülke arasında son dönemdeki gerilimlerden önce de 5 yıldır yapılmayan bu toplantının düzenlenmesi için teklifte bulunduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Ayrıca diğer mekanizmaların da toplanması önemli. Örneğin askerler arasında güven artırıcı önlemler toplantılarının tekrar başlaması. Daha önce açıklayamadığımız ortak eylem planında iki dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişarelerin de başlaması öngörülüyordu. Önümüzdeki süreçte daha önce de söyledim, biz her zaman görüşmeye hazırız. (Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos) Dendias'la bir görüşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman dediği gibi daha önce de görüştükleri gibi (Yunanistan Başbakanı Kiryakos) Miçotakis'le daha önce görüşmüştü, yine görüşmeye hazırız. Yeter ki karşılıklı olarak olumlu adımlar atalım. Tabii Yunanistan'ın da aynı zamanda provokasyonlardan vazgeçmesi gerekiyor ki, AB ziyaretimde ve bugünkü görüşmelerde onlardan bazı örnekler verdim. Bunun kimseye bir faydası yok. Bizim olumlu gündeme devam etmemiz gerekiyor."

İrlanda ile ikili ilişkiler

İrlandalı mevkidaşını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Coveney'in yarın Hatay'a yapacağı ziyarette de kendisine gereken desteğin verileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla bundan sonra iki ülke arasında her seviyede düzenli temasların olması konusunda hemfikir olduklarını belirterek en kısa zamanda kendisinin de İrlanda'yı ziyaret edeceğini söyledi.

İrlanda'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde en son ziyaretin 2010'da yapıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İrlanda'ya olası bir ziyaretinin de gündemde olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu, ilişkilerin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek "İrlanda'daki büyük kıtlık zamanında Sultan Abdülmecit tarafından gönderilen yardım İrlanda'da hala hatırlanıyor, güçlü bağlarımıza güzel bir örnek." dedi.

Görüşmelerde ikili ilişkileri, özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin nasıl geliştirilebileceğini ele aldıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Geçen sene yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında ticaret hacmimiz gerçekleşti. Bunu 3 milyar dolara kolayca çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Simon, Brüksel'deki dışişleri bakanları toplantısına katıldıktan sonra ülkemize geldi. Benim de Brüksel'e bir ziyaretim gerçekleşmişti. Bu pozitif atmosfere devam etme konusunda herkes üzerine düşeni yapacak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, İrlanda'ya, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine en başından verdiği destek için de teşekkür etti.

"Ülkemizde daha fazla İrlandalı turisti ağırlamayı bekliyoruz"

Çavuşoğlu, turizmin, iki ülkenin hem ekonomik ilişkileri bakımından hem de insandan insana ilişkileri bakımından önemli bir sektör olduğunu belirterek "2019'da 95 bine yakın İrlandalı turist ülkemizi ziyaret etti. Tabii Kovid-19 sebebiyle seyahatlerde kısıtlama oldu ama güvenli turizm konseptiyle geçen sene de 15 milyon turist ülkemizi ziyaret etti. Güvenli turizm konusunda aldığımız tedbirler bugün dünya için bir model. Türkiye-Almanya anlaşması da o gün (Almanya Dışişleri Bakanı) Heiko Maas da söyledi, gerçekten herkes için örnek bir anlaşma oldu." dedi.

Mevkidaşıyla Kovid-19'la mücadele konularını da ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte insanların özgürce hareket edebilmesi için siyasetçiler, yöneticiler olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız. Ülkemizde daha fazla İrlandalı turisti ağırlamayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel konular

Bölgesel konuları da değerlendirdiklerini, İran ve nükleer anlaşmaya dönülmesi konusunu da ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "Geçmişte olduğu gibi Türkiye bu sürece elinden gelen desteği, katkıyı verecektir." dedi.

Çavuşoğlu, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da konuştuklarını ve tek çözümün siyasi çözüm olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, Suriye'ye ilişkin, Cenevre'de devam eden anayasa komisyonu toplantılarına dair süreci desteklediğini belirten Çavuşoğlu, Libya'da devam eden siyasi sürece ve muhtemel seçim sürecine ilişkin tüm çabaları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarını güçlü bir şekilde desteklediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, Orta Doğu konusunda, Filistin-İsrail barış süreci hakkında da iki ülkenin görüşlerinin en başından beri tamamen örtüştüğünü belirterek "İki devletli çözüm konusunda mevcut parametreler çerçevesinde biz bundan sonraki süreçte de bu iş birliğimizi ve çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu konuda neler yapabileceğimizi de bugün değerlendirdik." diye konuştu.

Çavuşoğlu, AB konusunda atmosferin ve mesajların olumlu olduğunu ancak bu atmosferin somut adımlarla kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirterek İrlandalı mevkidaşına Doğu Akdeniz konusu ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler hakkında bilgi verdiğini de aktardı.

İrlanda'yı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri arasına seçilmesinden dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İrlanda'nın üyeliğini desteklediğini ve üyelik sürecinde yürüteceği çalışmaları destekleyeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Özellikle Suriyeli göçmenlere insani yardımların ulaştırılması konusunda başından beri destek veren ve hassas olan İrlanda, yine BMGK çatısı altında da bu faaliyetlerini devam ettiriyor. Yarın da zaten (Coveney) bu yardımların Suriyelilere ulaştırılması konusunda sınırda aldığımız tedbirler ve uluslararası örgütlerle yaptığımız iş birliğini de yerinde görmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mevkidaşıyla ikili ve bölgesel konuları, Türkiye-AB ilişkilerini samimi bir ortamda ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, görüşmelerine akşam yemeğinde de devam edeceklerini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, İrlanda, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İrlandalı mevkidaşı Coveney ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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