Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Raduloviç ile telefonda görüştü
30.04.2021 17:27
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Raduloviç'in görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Balkanlar'da iş birliği ele alındı.
Çavuşoğlu, mevkidaşı Raduloviç ile en son 22 Mart'ta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Brüksel'de bir araya gelmişti.
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