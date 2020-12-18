Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar Milli Günü'nü kutladı
18.12.2020 15:15
Son dakika haberler: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Milli Günü'nü kutlayarak, "Bölgemizde refah, güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayan Türkiye-Katar işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik irademiz tamdır.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Milli Günü'nü kutlayarak, "Bölgemizde refah, güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayan Türkiye-Katar işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik irademiz tamdır." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Katar'ın Milli Günü'nü kutladı.
Paylaşımında, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi de etiketleyen Çavuşoğlu, "Dost ve kardeş Katar'ın Milli Günü'nü ve bağımsızlığını içtenlikle kutluyorum. Bölgemizde refah, güvenlik ve istikrara önemli katkı sağlayan Türkiye-Katar işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik irademiz tamdır." ifadelerine yer verdi.
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