Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'de
13.11.2020 17:13
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıkları tamamlamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesi hazırlıkları tamamlamak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretlerinin hazırlıklarını yapmak ve KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere Kıbrıs'tayız" dedi.
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