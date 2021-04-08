Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı

08.04.2021 12:13

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandıDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Son derece faydalı ve verimli görüşme oldu.

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Son derece faydalı ve verimli görüşme oldu. Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık. Cumhurbaşkanı'mızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ve El-Sabah, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, yaptıkları görüşmede, ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini belirterek, "Kardeşim Şeyh Dr. Ahmed ile beraber bu toplantıları her yıl gerçekleştirme konusunda karar aldık. Amacımız, Kuveyt ile Türkiye arasındaki toplantıların daha düzenli ve sık yapılması. Amacımız, iki kardeş ülkeye yakışır şekilde daha düzenli şekilde bir araya gelmek. Bugün 6 tane belge imzaladık. Dışişleri bakanlıkları arasında 2 yıllık eylem planlarını da imzalamış bulunuyoruz. Sadece 2 yıllık değil 5 yıllık planları da hazırlayıp çalışmamız gerekiyor. Ekonomik iş birliğimize ve ticaretimize önem veriyoruz" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ İLERLEMELER KATETTİK'Bakan Çavuşoğlu, savunma sanayisinde çok önemli ilerlemeler katedildiğini belirterek, "Dünyanın her yerinde ciddi talep görüyor, yetiştirmekte zorlanıyoruz. Hem askeri alanda hem de savunma sanayi alanında iş birliğimizi geliştirmekte mutabıkız. Irak'taki mevcut durum, Yemen'de devam eden savaş, Suriye'de 10 yılı aşan bir durum var. Bu konuda neler yapabiliriz? Libya'da mevcut hükümeti destekleyerek, Libya'da barışı nasıl kalıcı hele getirebiliriz; bu konuları ele aldık. Bölgesel konularda Kuveyt ile görüş birliğinde olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Filistin konusunu da değerlendirdik. Filistin'e desteğimizi de devam ettireceğiz" dedi.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in Körfez krizindeki ara buluculuk çalışmalarına ilişkin, "Gerçekten Kuveyt bugün ara buluculukta dünyada marka, Türkiye de öyle. Körfez krizi döneminde Kuveyt'in yaptığı çalışma ve elde ettiği başarı kolay bir başarı olmadı. 4 yıla yakın bir süreç, Kuveyt bu süreci tarafsızlığını kaybetmeden sürdürdü. Bu sürecin Kuveyt için çetin geçtiğini biliyoruz. Bu zorluklara rağmen yılmadan çabalarını sürdürdü. Temennimiz, normalleşmenin kalıcı hale gelmesi" diye konuştu.  'SON DERECE VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU'Bakan Çavuşoğlu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin, "Aralık zirvesinden bu yana Türkiye-AB ilişkileri daha pozitif atmosfer içinde ilerliyor. Benim de Brüksel'e ziyaretlerim oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir ara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği video konferans görüşmeleri malumunuz. Cumhurbaşkanı'mızın AB liderlerine daveti olmuştu. Nihayet 6 Nisan'da gerçekleşti. Her iki taraf da açık şekilde beklentilerini ifade etti. Son derece faydalı ve verimli bir görüşme oldu. Biz de AB'den somut beklentilerimizi dile getirdik. Artık somut adımların atılması gerektiğini de vurguladık" dedi.'PROTOKOLDE AB TARAFININ TALEPLERİ KARŞILANDI'

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede uygulanan protokole ilişkin ise "Protokol konusuna gelecek olursak; çok haksız ithamlar da var. Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. Bu ziyarette de böyle oldu. Cumhurbaşkanı'mızın makamında yapılan görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri karşılanmıştır. AB tarafının talepleri ve telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni oluşturulmuştur. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol birimlerimiz önceden bir araya geldi ve onların talepleri karşılanmıştır" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı
Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı
Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı
Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Körfez, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: Görüşmedeki protokolde AB tarafının talepleri karşılandı - Son Dakika


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