Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Mişri ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile el-Mişri, Dışişleri Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin "Kardeş Libya ile aramızdaki iş birliği her geçen gün güçleniyor. Ekonomik ve ticari konulardaki ortak projelerimizi hızlandırmaya kararlıyız. Libya'da siyasi çözüm sağlanması için desteğimizi sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.