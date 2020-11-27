Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

27.11.2020 00:51

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

NİAMEY - İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında Nijer'in başkenti Niamey'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü.

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü
Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Maldiv, Nijer, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüştü - Son Dakika


Son Dakika

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