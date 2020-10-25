Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan Hollandalı parlamenter Wilders'ın skandal paylaşımına tepki: Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi - Son Dakika

Irkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza atmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "terörist" notunu düşmüştü.

"DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu paylaşıma tepki göstererek Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa'nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık dur demenin zamanı gelmiştir"

TÜRK DÜŞMANLIĞI İLE TANINIYOR

Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" demişti.