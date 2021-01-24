Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor

24.01.2021 10:18

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu süreci yakından takip ettiklerini bildirirken, kaptanla görüştüğünü aktardı ve "Gemi Gabon karasularından limana yaklaşmak üzere" dedi.

Dün, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamada bulundu. Gemide bulunan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

"KORSANLAR DÖNÜŞ SAĞLAMADI"

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar.

"VEFAT EDEN AZERBAYCANLI KARDEŞİMİZ İÇİN GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor

Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya, Gabon, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor - Son Dakika


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