Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, 28 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Pakistan'a başsağlığı diledi

Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki otobüs kazasıyla ilgili taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki otobüs kazasıyla ilgili taziyede bulundu. Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pencap'taki kazada Pakistanlı kardeşlerimizin hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Ölenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar, kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımına Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi de etiketledi. Pakistan'ın Pencap eyelatine bağlı Dera Gazi Han bölgesinde sabah saatlerinde bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 28 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı.

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