Çavuşoğlu: "FETÖ ile dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz. Etmeye devam edeceğiz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü FETÖ ile dünyanın her köşesinde mücadele etmeye devam edeceğini ifade ederek, "İçeride ve dışarıda birliğimizi koruduğumuz müddetçe yolumuz da bahtımız da açık olacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde konuşma yaptı. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "Darbeye darbe yapan bir milletin mensupları olmaktan gurur duyuyoruz. Hainleri devletimizden temizledikçe güçlendik. Bugün Türkiye daha güçlüdür daha bağımsızdır. Hain darbe girişiminden sadece 1 buçuk ay sonra silahlı kuvvetlerimiz Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdi. FETÖ ile dünyanın her köşesinde mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. 42 ülkede FETÖ iltisaklı okulların faaliyetlerini sonlandırdık. Birçok ülkeden çok sayıda FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesini sağladık. Bu mücadeleyi hep birlikte kararlıkla sürdüreceğiz. Buradan herkese yaptığımız çağrıyı tekrar etmek istiyorum. Bu sinsi terör örgütü bugün bize yarın size saldıracak. Bizde gençlerin beyinlerini nasıl yıkadılarsa sizin gençlerinizin beyinlerini de aynı şekilde yıkıyorlar. Kendi milli güvenliğiniz için ve çocuklarınızın geleceği için hainlerden yol yakınken ayrılın ve bunlardan kurtulun. Yarın çok geç olabilir. Maalesef bazı kardeş ülkelerde bunun çok geç olduğunu görüyoruz. Bu vesileyle Özbekistan'ın basiretli yönetimini bu örgüte karşı tedbirleri nedeniyle tebrik ediyoruz. Ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÜNYADAKİ YERİNİ YÜKSELTMEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin FETÖ'den, PKK/YPG'ye DEAŞ'tan, DHKP-C'ye kadar terörün farklı türleri ile aynı anda mücadele ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye'den Libya'ya Doğu Akdeniz'den Güney Kafkasya'ya hem sahada hem masada daha güçlü bir şekilde varız. Nasıl ki terörle mücadelede karanlıkta devam ediyorsak, Türkiye'nin dünyadaki yerini yükseltmek için de aynı kararlılıkla hep birlikte çalışıyoruz. Yurt dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon insanımız kendini bağımsız, özgür ve güçlü bir Türkiye'nin vatandaşı olarak hissediyorsa bu bizim için en büyük gururdur, kıvançtır. İçeride ve dışarıda birliğimizi koruduğumuz müddetçe yolumuz da bahtımız da açık olacaktır. İstiklal şairimiz Mehmet Akif'in söylediği gibi, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.' Bu sözün doğruluğunu 15 Temmuz gecesi tanklara, helikopterlere, savaş uçaklarına göğsünü siper eden milletimiz dünyaya gösterdi. Tüm şehitlerimize tekrar Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi minnet ve şükranlarımızla, saygıyla anıyoruz. Bu vatana hizmet uğruna şehadet de vazifemizdir" diye konuştu.

(İHA)