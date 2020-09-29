Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kuveyt Emiri için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuveyt'in barış, uzlaşı ve sağduyuyu önceleyen dış politikasının mimarı" Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Dost ve kardeş Kuveyt halkına en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.