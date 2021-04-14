Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.
Rusya'nın Türkiye uçuşlarını geçici olarak sınırlandırma kararının hatırlatıldığı Çavuşoğlu, burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydedip, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.
Çavuşoğlu ayrıca, Rusya'nın bu kararının ister istemez olumsuz etkileri olacağını vurgulayıp, "Uçuşların başlaması konusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm sezonunun ne zaman açılacağı ile ilgili, "Hedefimiz mayıs ayı, salgını izleyip göreceğiz" dedi. Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili ise "Kararın etkilerini bu hafta itibariyle görürüz. Turist sayısında 500 bin yakın düşüş yaşanabilir. Vakaların düşüşüne göre kısıtlamaların biteceği tarih erkene çekilebilir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın seyahat kararıyla ilgili açıklama: Olumsuz etkileri olacaktır - Son Dakika Ekonomi