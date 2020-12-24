Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta bir araya gelecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Aralık'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile 29 Aralık'ta Soçi'de bir araya gelecek.

Taraflar, ikili ve bölgesel meseleleri değerlendirecek.