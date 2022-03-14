Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

14.03.2022 22:29
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Son dakika haberler... Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüDISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

DISİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan, görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün (14 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alınmıştır" denildi.

Haber:  ANKARA,


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Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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