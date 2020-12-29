Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz." İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.