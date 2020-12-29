Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Rusya'da
29.12.2020 11:44
Son dakika dünya haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı için Rusya'ya gitti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısına katılmak üzere Soçi'deyiz." İfadelerini kullandı. Şoci'deki toplantının dakikalar içerisinde başlaması bekleniyor.
Son Dakika Karabağ'da SİHA'ların darmadağın ettiği Ermenistan, Rusya'nın 10 yıl önce ürettiği İHA'ları satın alacak Güne düşüşle başlayan dolar 7,41'den işlem görüyor Sahte kimlik düzenleyip, dublör kullanan dolandırıcılar milyonluk dükkanları üzerlerine geçirdi Sivas yerel basınından Beşiktaş maçındaki hakem kararlarına siyah sayfalı tepki İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar Kara para operasyonu! Ünlü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da dahil olduğu 19 kişiye gözaltı kararı Sergen Yalçın, 2020 yılında en çok puan toplayan teknik direktör oldu Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak