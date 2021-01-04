Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'deki görevlerine başlaması dolayısıyla Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa'ya başarılar diledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Türkiye 'de görevlerine yeni başlayan Bangladeş , Çin, İsveç , Japonya ve Sudan 'ın Ankara büyükelçilerine başarı dileğinde bulundu.

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