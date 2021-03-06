Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından basını bilgilendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından basını bilgilendirdi Açıklaması

06.03.2021 12:11
Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından basını bilgilendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'la ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek "Siyasi ilişkilerimizin mükemmel olması yetmez. Enerji, ekonomik ilişkiler, ulaştırma ve lojistik gibi diğer önemli konularda iki ülke arasında ve bölgesel ülkeler arasında iş birliği potansiyeli var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan'la ikili ilişkilerin mükemmel olduğunu belirterek "Siyasi ilişkilerimizin mükemmel olması yetmez. Enerji, ekonomik ilişkiler, ulaştırma ve lojistik gibi diğer önemli konularda iki ülke arasında ve bölgesel ülkeler arasında iş birliği potansiyeli var. Bunları hayata geçirmek için daha yoğun çalışacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile görüşmesinin ardından basını bilgilendirdi.

Türkiye ve Türkmenistan'ın iki kardeş ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "İlişkilerimizin şu anki noktasından memnunuz ama ilişkilerimizi çok daha iyi noktaya götürmek için cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu sene ilişkilerimizi daha da geliştirmek için önemli fırsatlar var." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ülkeye davet ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretine ilişkin tarihi, mevkidaşı Meredov ile değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "İnşallah haziran-temmuz gibi bu ikili zirveyi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Ayrıca o ziyaret marjında Türkiye-Türkmenistan- Azerbaycan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Bu zirvelerde önemli anlaşmalar da imzalanacak. Dolayısıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığını devraldığını ve bu yılın sonunda zirve başkanlığını da Türkiye'den devralacağını belirterek "28 Kasım'da Türkmenistan'da EİT Zirvesini de gerçekleştireceğiz." dedi.

"Siyasi ilişkilerimizin mükemmel olması yetmez"

Bu yıl Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) zirvesini gerçekleştirerek dönem başkanlığını Azerbaycan'dan almayı planladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berdimuhammedov'u söz konusu zirveye davet ettiğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, bu yıl içinde Türkmenistan ile çok sayıda temaslarının olacağına dikkati çekerek "Bu görüşmelerin verimli geçmesi için çalışıyoruz. İmzalayacağımız anlaşmaların yanında yol haritamız üzerinde de bugün arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmede bu yol haritasının üzerinden gittik. Bunlardan netice almak istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Berdimuhammedov ile görüşmelerinde, Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ikili ilişkilere ulaşım, ve tır şoförleri de dahil olmak üzere lojistik konularına dair vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek bu doğrultuda çalışacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İlişkilerimiz mükemmel. İki kardeş ülkeyiz ama siyasi ilişkilerimizin mükemmel olması yetmez. Enerji, ekonomik ilişkiler, ulaştırma ve lojistik gibi diğer önemli konularda iki ülke arasında ve bölgesel ülkeler arasında iş birliği potansiyeli var. Bunları hayata geçirmek için daha yoğun çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkmenistan'daki temaslarının ardından basını bilgilendirdi Açıklaması - Son Dakika


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