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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YTB ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlarıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YTB ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlarıyla görüştü

09.02.2022 18:16
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YTB ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlarıyla görüştü

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ile görüştü.

Çavuşoğlu, yaptığı kabullere ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Eren'i kabulünde YTB ile ortak projelerin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza devletimizin her zaman yanlarında olduğunu hissettirecek ve hizmetlerimizi iş birliği içinde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ayhan ile görüşmesine ilişkin paylaşımında ise "İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan'la bir araya geldik. Gençlik Forumu'nun aktif çalışmalarını memnuniyetle takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Abdullah Eren, gençlik, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YTB ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlarıyla görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu YTB ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanlarıyla görüştü - Son Dakika
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