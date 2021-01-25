Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok - Son Dakika
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok
25.01.2021 13:49
Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde kaçırılan gemi ve rehin alınan 15 Türk denizciyle ilgili olarak son durumu paylaştı. Bakan, "Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlardan ise şu ana kadar bir haber gelmedi" dedi.
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25.01.2021 13:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kaçırılan 15 denizciyle ilgili açıklama: Şu ana kadar korsanlardan bir haber yok - Son Dakika