- Bakan Çavuşoğlu'ndan Slovenya tarafından gönderildiği iddia edilen belgeye ilişkin açıklama- Bakan Çavuşoğlu: - "Slovenya'da yetkililer de bu... - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu'ndan Slovenya tarafından gönderildiği iddia edilen belgeye ilişkin açıklama

Bakan Çavuşoğlu:

"Slovenya'da yetkililer de bu belgeyi kabul etmediklerini, kendilerinden çıkmadığını, içeriğini paylaşmadıklarını söylediler"

"Bu tür ayrıştırıcı çalışmalar yerine bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık vermek lazım"

SARAYBOSNA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi'ne Bosna Hersek'in parçalanmasını öngören bir belge gönderdiği iddiasına yönelik, "Slovenya'da yetkililer de bu belgeyi kabul etmediklerini, kendilerinden çıkmadığını, içeriğini paylaşmadıklarını söylediler. Bu tür ayrıştırıcı çalışmalar yerine bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık vermek lazım" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek temasları kapsamında başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Bosna Hersekli mevkidaşı Turkovic, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna Hersek'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, pandemiye rağmen iki dost ve kardeş ülke arasındaki temasların devam ettiğini sözlerine ekledi. Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dodik, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija ve Bosna Hersek Parlamentosu Halklar ve Temsilciler Meclisleri Başkanlık üyeleriyle görüşmelerde bulunacağını kaydeden Çavuşoğlu, "Kıymetli dostum Bisera Turkovic'in de söylediği gibi kendi aramızda verimli toplantılar gerçekleştirdik. Siyasi olarak mükemmel olan ilişkilerimizi farklı alanlarda nasıl gerçekleştireceğimizi tüm arkadaşlarımızla ele aldık. Öncelikle söylemek isterim ki her zaman olduğu gibi önümüzdeki süreçte de özellikle Bosna Hersek'in Covid-19 ile mücadelesine desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

"12 yıl aradan sonra Mostar'da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye-Bosna Hersek arasındaki ikili ticaret hacminin pandemiye rağmen azalmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bosna Hersek'in Türkiye'ye yönelik ihracatı arttı. Türkiye lehine bir ticaret açığı açık var hem ticareti arttırmak hem de bunu dengelemek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün Saraybosna-Belgrad otoyolu projesindeki son gelişmeleri ele aldık. Türkiye'de imzalanan ulaşım ve alt yapı anlaşmasının Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda onayının gündeminde olması bizi memnun etmiştir. Bugün hem Bosna Hersek'te hem bölgedeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bosna Hersek'in siyasi birliği, toprak bütünlüğü, barış ve huzurunu güçlü bir şekilde destekliyoruz. 12 yıl aradan sonra Mostar'da seçimlerin gerçekleştirilmesinden de memnuniyet duyduk."

"Dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmaz"

Bosna Hersek'in parçalanmasına ilişkin belgeye değinen Çavuşoğlu, "Son günlerde Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda ortada dolaşan kağıtları görünce Türkiye tepkimizi fikrimizi belirtik ve bu tür tartışmaların sadece bölge için değil tüm Avrupa için tehlikeli olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Dolaşıma sokulan isimsiz art niyetli çalışmaların kimseye faydası olmaz. Dün bu konuları Slovenya'da da görüştüğüm muhataplarımla ele aldım. Bosna Hersek'te ve bu bölgede, batı Balkanlarda bulunan ülkelerin bulunan ülkelerin Avrupa ve Avrupa Atlantik entegrasyonunu destekliyoruz. Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan, Türkiye-Bosna-Hersek-Sırbistan üçlü danışma mekanizmalarımızı işleterek bölgenin istikrarına da hep birlikte katkı sağamaya devam edeceğiz" dedi.

"Elde ettiğimiz aşılardan imkan çerçevesinde Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Bosna Hersek'e aşı hibe edilmesine ilişkin soruya, "Her zaman Bosna Hersek ve Bosna Hersek halkının ayrım yapmaya yapmadan yanında olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar aşı yardımı da yaptık. Türkiye olarak farklı kaynaklardan aşı temini için çalışıyoruz. Milli aşımız da yakında kullanılmaya başlanacak, 3 fazdayız. Gerek Bosna Hersek'in başka kaynaklardan temini için gerekse ileride biraz önce bahsettiğim şekilde elde ettiğimiz aşılardan imkan çerçevesinde dost ve kardeş Bosna Hersek'e destek vermeye devam edeceğiz" yanıtını verdi.

Korona salgınının Saraybosna-Belgrad otoyol projesini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise Bakan Çavuşoğlu şu şekilde yanıt verdi:

"Biraz önce de söylediğim gibi tartışmaya neden olan, kimsenin üstlenmediği belgeleri dolaştırmak yerine ki dün Slovenya'da yetkililer de bu belgeyi kabul etmediklerini, kendilerinden çıkmadığını, içeriğini paylaşmadıklarını söylediler. Bu tür ayrıştırıcı çalışmalar yerine bölge ülkelerini birleştirici projelere ağırlık vermek lazım. Türkiye olarak böyle bir vizyon ortaya koyduk Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde. Projenin Sırbistan tarafında inşaatı başladı. Bosna Hersek tarafından gerek bugün onaylanacak anlaşma gerekse şirketle Bosna Hersek arasında imzalanacak anlaşma ile bu tarafta da inşaata başlanmış olacak. Türkiye olarak bu projeye bölgenin istikrarı bakımından önem veriyoruz ve bu projeyi her türlü desteklemeye devam edeceğiz."