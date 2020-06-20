Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi...
Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi ekipman sağladı. Biz bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken gücümüzü de dünyaya gösterdik." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 10:58 Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son Dakika | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Covid-19 salgını sürecinde, Türkiye 120'den fazla ülkeye tıbbi... - Son Dakika
Son Dakika Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı Olası büyük İstanbul depreminde hangi ilçede kaç bina hasar görecek? İBB rapor yayınladı Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü