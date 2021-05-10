İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif Kerbela Başkonsolosluğuna yönelik saldırının büyükelçilik, başkonsolosluk ve diplomatların dokunulmazlığını düzenleyen 1963 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek ülkesinin itiraz notunu Iraklı mevkidaşına iletti.

Irak hükümetinin bu ülkedeki diplomatik mekanları korumakla yükümlü olduğunu ifade eden Zarif, faillerin yakalanması ve buna benzer olayların tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Hüseyin de Kerbela Başkonsolosluğuna yapılan saldırıdan dolayı üzüntülerini paylaşarak, güvenlik önlemlerinin artırılması talimatının verildiğinin aktardı.

Irak'ın Kerbela kentinde Ekim 2019'da hizmet yetersizliği ve yolsuzluklara karşı patlak veren halk gösterilerine önderlik eden aktivistlerden İhab Vazni'nin öldürülmesini protesto eden göstericiler dün İran'ın Kerbela Başkonsolosluğuna saldırmış ve binanın duvarlarını ateşe vermişti.