ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan Uzlaşısından Sorumlu Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Özel Temsilci Halilzad, ziyaret sırasında Sayın Bakanımız tarafından kabul edilecek ve ilgili yetkililerimizle istişarelerde bulunacaktır" denildi. ANKARA, -



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