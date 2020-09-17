Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez - Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun deniz sınırları ve Türkiye'ye yaptırım uygulama tavsiye kararı hakkında sert tepki göstererek, "Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. Tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'ye yönelik aldığı tavsiye kararlarıyla ilgili, "AP Genel Kurulu'nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada AP'nin bugün Türkiye'yle ilgili aldığı tavsiye kararlarına değinilerek, "Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

"GERÇEKLERDEN UZAK"

Kararların gerçeklerden uzak ve AB üyeleri arasındaki dayanışma gereği alındığına işaret edilen açıklamada, "AP Genel Kurulu'nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir" ifadeleri kullanıldı. AP'nin tutumu "taraflı ve haksız" olarak eleştirilen açıklamada, "AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir." ifadelerine yer verildi.

"ADAY ÜLKE TÜRKİYE'YE ÖNYARGISIZ YAKLAŞMALI"

AB kurumları ve AP'ye ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetli olma çağrısı yapılan açıklamada, "Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye'ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar" değerlendirmesi yapıldı.

"KKTC'NİN HAKLARINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin kendisine karşı gösterilen hak tanımayan tutumlar karşısında iyi niyet gösterdiği, kışkırtıcı eylemlere karşı ise sağduyulu bir yaklaşım sergilediği ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan çıkarlarını da savunmaya devam edeceği belirtildi.AB üyeliği perspektifiyle Türkiye'nin işbirliği ve diyalogdan yana olduğuna da işaret edilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir. Öte yandan, AP'nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji iş birliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. maddesi tarafımızdan not edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 20:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım uygulama tavsiye kararına sert tepki: Kabul edilemez - Son Dakika


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