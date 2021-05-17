Son dakika: Dışişleri Bakanlığı: "Avusturya makamları iç politika kaygılarıyla Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren açıklamalara son vermeli" - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Avusturya İçişleri Bakanının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yönelik yaptığı beyanlar hakkındaki soruya, "Avusturya İçişleri Bakanının İsrail'in Filistinlileri hedef alan vahşi saldırılarına karşı Viyana'da gerçekleştirilen protesto gösterileri bağlamında bugün (17 Mayıs) ülkemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı gerçeklikten kopuk beyanları külliyen reddediyor ve kınıyoruz. Avusturya makamlarını tamamen iç politika kaygılarıyla yapılan ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar veren Türkiye aleyhtarı bu tür açıklamalara son vermeye davet ediyoruz" cevabını verdi. - ANKARA