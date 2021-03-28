Son dakika gündem: Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Son dakika gündem: Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı

28.03.2021 23:13
Son dakika gündem: Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı, System.String[]

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da kiliseyi hedef alan terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde kiliseye yönelik gerçekleştirilen ve en az 20 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terörle uzun yıllar mücadele eden ve çok sayıda vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülke olarak bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyor, bu vesileyle dost ve kardeş Endonezya halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğumuzu vurgulamak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Endonezya Güney Sulawesi Emniyeti Halkla İlişkileri Sorumlusu E Zulpan yaptığı açıklamada, olayın ilk incelemelere göre intihar saldırısı olduğunu belirtmişti.

Makassar Belediye Başkanı Muhammed Ramadhan Pomanto da kiliseyi hedef alan saldırıda pazar ayini için içeride bulunanların durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika gündem: Türkiye, Endonezya'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika


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